Bir kadın dedesinin cenazesinde tabutun yanında şarkıyla klip çekti

TikTok’ta içerik üreten bir kullanıcı, dedesinin cenazesinde tabut başında çektiği görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Dedesinin vefat haberini alan playvngel isimli kullanısı cenaze öncesi "fitcheck" de yapmıştı. Ancak paylaşımı bununla sınırlı kalmadı.

Ardından camiide müzik eşliğinde tabutun başında şarkı eşliğinde bir klip çekti. O anları hayretle izleyen sosyal medya takipçileri durumu 'saygısızlık' olarak değerlendirdi. Videolara sosyal çürümenin geldiği nokta, pes yazıklar olsun tarzında yorumlar yağdı.

Kimileri de bunun bir yaşam tarzı olduğunu ve karışılmaması gerektiğini söyledi. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz?