Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile Ebo yan yana! Sosyal medya onları konuşuyor! Aşk mı yaşıyorlar?

Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin sık sık gündeme geliyor.

Ünlü çiftin büyük kızları Deren oyunculuk ve modellik yaparak adından söz ettirirken, küçük kızları Derin Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Katıldığı programlardaki açıklamaları ve kendine has tarzı konuşma şekli ile geniş bir takipçi sayısına sahip olan Derin Talu son olarak müzik yapımcısı ve influencer Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ile yan yana geldi.

AŞK İDDİASI GÜNDEMDE!

Ebo ile Derin Talu'nun yan yana verdikleri pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İkilinin aşk yaşadığına dair iddialar da konuşulmaya başladı.

Ebo aşk iddiaları karşısında yaptığı açıklamada 'Derin benim arkadaşım. Video çekeceğiz o yüzden yan yana geldik.' ifadelerini kullandı.