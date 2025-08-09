Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu yalan makinesine bağlandı! Estetik sorusuna olay yanıt! 'Suratım eskortumsu...'

Eski haber spikeri Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Deren ile Derin sık sık gündeme geliyor.

Ünlü çiftin büyük kızları Deren oyunculuk ve modellik yaparak adından söz ettirirken, küçük kızları Derin Talu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Derin Talu son olarak Işıtmak'ın YouTube programına konuk oldu ve yalan makinesine bağlanarak kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Talu, konuk olduğu programda, "Kendinle barışık olmadığı bir durum var mı?" sorusunu cevapladı. Derin Talu, burnunu yaptırmayı düşündüğünü ancak "çok estetikli" durmaktan korktuğunu söyleyerek; "Benim suratım öyle bir surat ki 'eskortumsu' durmaya çok müsait. Ben sarışın olsam direkt eskort dersin ya da memelerimi yaptırsam, ki zaten büyükler çok şükür, direkt eskort dersin" ifadelerini kullandı.

"Bir yerimi yaptırsam, otomatik her yerim estetikli gözükecek" diyen Derin Talu, estetik operasyon geçirmeme nedenini böyle açıkladı.