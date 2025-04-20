Defne Samyeli’nin kızları Derin ve Deren Talu'dan iddialı poz! Derin dekoltesine yorum yağdı

Defne Samyeli’nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Derin ve Deren Talu, son dönemde hem açıklamaları hem de cesur pozlarıyla sosyal medyada gündem yaratıyor.

Özellikle son dönemde yaptığı garip açıklamalarla konuşulan Derin Talu yine adından söz ettirdi.

Derin ve Deren Talu bu sefer kendilerini dünyaca ünlü kardeşler Kendall ile Kylie Jenner’a benzetti.

Talu kardeşler bir örnek giyinerek poz verdi ve bu fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından şu notla beğeniye sundu: “Alın size Kendall-Kylie.”

Talu kardeşlerin kareleri birçok beğeni alırken, kendilerine “Kendall ve Kylie size matcha servisi yapar.”, “Kendall ile Kylie sizden 3 gömlek üstün”, “Genetiğe bak maşallah” gibi yorumlar geldi.



Öte yandan Derin Talu'nun derin dekoltesini öne çıkaran pozlarına eleştiriler de geldi. Talu'ya "Bu pozlara ne gerek var", "İyice saçmalamaya başladın" denildi.