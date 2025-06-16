Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.
Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu tatil sezonunu açtı.
Önce Bodrum sonra da Fethiye'ye geçen Eroğlu, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.
Oyuncu, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.
Bikinili karelerini peş peşe yayınlayan ünlü ismin son gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ahsen Eroğlu, ayrıca havuza girdiği anların videosunu da yayınladı.
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