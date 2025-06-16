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Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...

Geçtiğimiz günlerde final yapan fenomen dizi Deha'da başrol karakterlerden Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu’nun projeden ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Diziden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Ahsen Eroğlu bikinili pozlarıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Deha'dan apar topar çıkartılmıştı! Ahsen Eroğlu soluğu tatilde aldı! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu tatil sezonunu açtı.

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Önce Bodrum sonra da Fethiye'ye geçen Eroğlu, gün boyunca güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.

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Oyuncu, tatiline ait fotoğrafları sosyal medya üzerinden takipçileriyle de paylaştı.

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Bikinili karelerini peş peşe yayınlayan ünlü ismin son gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Ahsen Eroğlu, ayrıca havuza girdiği anların videosunu da yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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