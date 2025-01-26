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  4. Deha'dan ayrılan Ahsen Eroğlu hiçbir açıklama yapmamıştı! Mesaj yağınca Bolu'daki yangın faciasını hatırlattı

Deha'dan ayrılan Ahsen Eroğlu hiçbir açıklama yapmamıştı! Mesaj yağınca Bolu'daki yangın faciasını hatırlattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.01.2025 08:19
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Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu diziden ayrıldı. Son bölümde Esme öldü mü sorusu merak edilirken diziden ayrılan oyuncuya da mesaj yağdı. Ancak oyuncu bir açıklama yapmadı ve bunun sebebi de takdir topladı.

Deha'dan ayrılan Ahsen Eroğlu hiçbir açıklama yapmamıştı! Mesaj yağınca Bolu'daki yangın faciasını hatırlattı

Başrolünü Aras Bulut İynemli’nin üstlendiği ve Ay Yapım imzalı Deha dizisinde "Esme" karakterini canlandıran Ahsen Eroğlu, 19 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümle projeye veda etti. Esme karakterinin senaryo gereği eğitim için yurt dışına gitmesi nedeniyle diziden ayrılan Eroğlu gündem oldu.

Diziden ayrılan Ahsen Eroğlu'na Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaşarak veda etti. İynemli, fotoğrafın altına "Canım benim" mesajını yazdı.

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Eroğlu'nun diziden ayrılmasına rağmen sosyal medya üzerinden herhangi bir veda mesajı paylaşmaması, hayranlarını şaşırttı. "Esme" fanları, sosyal medyada oyuncuyu mesaj yağmuruna tuttu.

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Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı! Aras Bulut İynemli'den tepki çeken paylaşım Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı! Aras Bulut İynemli'den tepki çeken paylaşım

BOLU'DAKİ YANGIN FACİASINI HATIRLATTI

Ahsen Eroğlu, gelen veda mesajlarının ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Başarılı oyuncu geçtiğimiz hafta yaşanan Bolu'daki yangın faciasını hatırlattı. Eroğlu yaptığı paylaşımda, “Güzel mesajlarınız için teşekkür ediyorum. Ama yakın zamanda kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımız için çok çok üzgünüm hepimizin başı sağ olsun. Bu zor günlerimizi atlatalım sonrasında Esme’yle ilgili paylaşım yapacağım. Sevgilerle” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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