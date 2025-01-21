Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı! Aras Bulut İynemli "Yeni dönem" paylaşımıyla tepki çekti

SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Deha' dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin 'Esme' karakterine hayat veren oyuncu Ahsen Eroğlu, projeye veda etti. Bu gelişme sonrası, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Dizide birlikte rol aldığı Ahsen Eroğlu’na olan desteğini ve takdirini dile getiren Aras Bulut İynemli, Instagram hesabından "Canım benim" notu ile veda paylaşımı yaptı. Bu duygusal an, takipçileri tarafından büyük beğeni toplamıştı ta ki son paylaşıma kadar.

Aras Bulut İynemli bugün yaptığı başka bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun son paylaşımını eleştirdi. İynemli "Yeni gelmedik, geri geldik… Deha'da yeni dönem" sözleriyle tepki çekti.

Aras Bulut'un bu sözleri hiç beklemediği bir tepki gördü. Oyuncuya Ahsen Eroğlu'nın gidişi üzerinden tepkiler gelirken senaryoyu beğenmeyen seyirciler de sözlerini sakınmadı.