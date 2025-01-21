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  4. Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı! Aras Bulut İynemli "Yeni dönem" paylaşımıyla tepki çekti

Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı! Aras Bulut İynemli "Yeni dönem" paylaşımıyla tepki çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
21.01.2025 13:35
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Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu diziye apar topar veda etti. Deha'nın başrollerinden Aras Bulut İynemli şoke eden ayrılık gündemdeyken "Yeni dönem" paylaşımı yapınca tepki çekti.

Ahsen Eroğlu Deha'dan ayrıldı! Aras Bulut İynemli "Yeni dönem" paylaşımıyla tepki çekti

SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Deha' dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizinin 'Esme' karakterine hayat veren oyuncu Ahsen Eroğlu, projeye veda etti. Bu gelişme sonrası, başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, sosyal medya hesabından duygusal paylaşımda bulundu.

Dizide birlikte rol aldığı Ahsen Eroğlu’na olan desteğini ve takdirini dile getiren Aras Bulut İynemli, Instagram hesabından "Canım benim" notu ile veda paylaşımı yaptı. Bu duygusal an, takipçileri tarafından büyük beğeni toplamıştı ta ki son paylaşıma kadar.

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Aras Bulut İynemli bugün yaptığı başka bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun son paylaşımını eleştirdi. İynemli "Yeni gelmedik, geri geldik… Deha'da yeni dönem" sözleriyle tepki çekti.

Aras Bulut'un bu sözleri hiç beklemediği bir tepki gördü. Oyuncuya Ahsen Eroğlu'nın gidişi üzerinden tepkiler gelirken senaryoyu beğenmeyen seyirciler de sözlerini sakınmadı.

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Büyük ayrılık! Aras Bulut İynemli'den veda paylaşımı Büyük ayrılık! Aras Bulut İynemli'den veda paylaşımı
Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Aras Bulut İynemli Deha
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