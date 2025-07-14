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Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu'nun sokak stili dikkat çekti! Kot eteği beline büyük geldi

Son olarak Deha'da başrol karakterlerden Esme'ye hayat veren Ahsen Eroğlu’nun projeden ani ayrılığı uzun süre konuşulmuştu. Hiçbir açıklama yapmadan projeye veda eden ünlü oyuncu şimdilerde yeni proje hazırlığında. Eroğlu yeni sezon öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü ismin ilginç sokak stili yine çok konuşuldu.

Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu'nun sokak stili dikkat çekti! Kot eteği beline büyük geldi
Öznur Yaslı İkier

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu yeni sezon öncesi bol bol dinleniyor. Yeni sezonda Kadife Kelepçe dizisiyle ekrana dönecek olan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Deha nın Esme si Ahsen Eroğlu nun sokak stili dikkat çekti! Kot eteği beline büyük geldi 1

Ahsen Eroğlu şimdi de sokak stiliyle adından söz ettirdi. Evden çıkmadan önce ayna karşısında poz veren Ahsen Eroğlu'nun crop üstü ve beline büyük gelen kot eteği olay oldu.

Deha nın Esme si Ahsen Eroğlu nun sokak stili dikkat çekti! Kot eteği beline büyük geldi 2

Ünlü ismin eteğinin altına giydiği dantelli iç çamaşırının gözükmesi sosyal medyada olay oldu.

Deha nın Esme si Ahsen Eroğlu nun sokak stili dikkat çekti! Kot eteği beline büyük geldi 3

Eroğlu için 'mahremiyet kalmadı', 'iç çamaşırı bile gösteriliyor artık' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu
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