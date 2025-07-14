Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu'nun sokak stili dikkat çekti! Kot eteği beline büyük geldi

Başrolünü Aras Bulut İynemli ile paylaştığı Deha dizisinden final öncesi ayrılan Ahsen Eroğlu’nun ani vedası uzun süre konuşulmuştu.

Projeden ayrılışının ardından bir süre ortalarda görünmeyen ünlü oyuncu yeni sezon öncesi bol bol dinleniyor. Yeni sezonda Kadife Kelepçe dizisiyle ekrana dönecek olan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Ahsen Eroğlu şimdi de sokak stiliyle adından söz ettirdi. Evden çıkmadan önce ayna karşısında poz veren Ahsen Eroğlu'nun crop üstü ve beline büyük gelen kot eteği olay oldu.

Ünlü ismin eteğinin altına giydiği dantelli iç çamaşırının gözükmesi sosyal medyada olay oldu.

Eroğlu için 'mahremiyet kalmadı', 'iç çamaşırı bile gösteriliyor artık' gibi yorumlar yapıldı.