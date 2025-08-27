MAGAZİN

Deha'nın İmre'si Melis Sezen'e teklif yağıyor! Bir anlaşma daha yaptı

Son olarak “Deha” dizisinde İmre karakteriyle ekranda olan Melis Sezen'e dizisinin final yapmasıyla birlikte teklif üstüne teklif gitti. Sezen, yeni bir reklam anlaşmasına daha imza attı.

Öznur Yaslı İkier

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni projelerden teklif üstüne teklif aldı.

Melis Sezen, ünlü bir hijyen ürünleri markasıyla anlaşma yaptı. Beyaz bir elbise ve dans ayakkabılarıyla kamera karşısına geçen Sezen’in çekimlerden fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.

Melis Sezen
