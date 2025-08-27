Deha'nın İmre'si Melis Sezen'e teklif yağıyor! Bir anlaşma daha yaptı

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Deha dizisi ile izleyicisinin karşısına çıktı.

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren ünlü isim dizisinin final yapmasıyla birlikte yeni projelerden teklif üstüne teklif aldı.

Melis Sezen, ünlü bir hijyen ürünleri markasıyla anlaşma yaptı. Beyaz bir elbise ve dans ayakkabılarıyla kamera karşısına geçen Sezen’in çekimlerden fotoğraflar sosyal medyada ilgi gördü.