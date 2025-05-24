Deha'nın İmre'si Melis Sezen makyajsız halini yayınladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Deha dizisi ile ekranlarda yer aldı.

Dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim arabada şarkı söylerken bir story yayınlandı.

TAM NOT ALDI

Melis Sezen'in makyajsız ve filtresiz yayınladığı bu video takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin doğal hali çok beğenildi.

Sosyal medyada Melis Sezen için; 'çok güzelsin', 'her halin olay', 'doğallığına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.