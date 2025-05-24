MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Deha'nın İmre'si Melis Sezen makyajsız halini yayınladı! Herkes aynı yorumu yaptı

Son olarak Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Taner Ölmez'in başrollerini paylaştığı Deha dizisinde 'İmre' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen dizisinin final yapmasıyla birlikte sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Ünlü ismin makyajsız yayınladığı story takipçilerinden tam not aldı.

Deha'nın İmre'si Melis Sezen makyajsız halini yayınladı! Herkes aynı yorumu yaptı
Öznur Yaslı İkier

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen, son olarak Deha dizisi ile ekranlarda yer aldı.

Dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isim arabada şarkı söylerken bir story yayınlandı.

MELİS 1

TAM NOT ALDI

Melis Sezen'in makyajsız ve filtresiz yayınladığı bu video takipçilerinden tam not aldı. Ünlü ismin doğal hali çok beğenildi.

melis 2

Sosyal medyada Melis Sezen için; 'çok güzelsin', 'her halin olay', 'doğallığına bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

MELİS 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Son haline yorum yağdı37 kiloya düşünce cezaevinden tahliye edilmişti! Son haline yorum yağdı
Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...Yeşilçam oyuncusu evinde öldürülmüştü! Görgü tanığı anlattı...

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen Deha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

Bu kez de at ve eşek eti yetirmişler! Liste güncellendi

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı!

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlilik kararı aldı!

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız'

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

24 bin liralık borç yüzünden 6 milyonluk ev gitti!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Bir süredir görünmüyordu: Abdullah Gül o ülkede ortaya çıktı!

Türk ailenin satın aldığı evde ortaya çıktı! Karşılaştıkları manzara...

Türk ailenin satın aldığı evde ortaya çıktı! Karşılaştıkları manzara...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.