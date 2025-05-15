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Deha reytinglere yenildi! Deha finali ne zaman? Ayrılan isimden bomba itiraf

Deha'da başrol oynarken apar topar gönderilen Ahsen Eroğlu'nun ardından seyirci tepki göstermişti. Deha dizisinde şimdi de final için hazırlıklar yapılıyor. Final kararı alan diziden kısa süre önce ayrılan Taner Rumeli'den şaşırtan itiraf geldi.

Deha reytinglere yenildi! Deha finali ne zaman? Ayrılan isimden bomba itiraf
Kubra Akalın

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin oynadığı Show TV’nin fenomen dizisi Deha'da final kararı verildi. Sezonun ortasında başrol Ahsen Eroğlu'nun apar topar diziden ayrılması sonra dizi bir türlü toparlanamadı. Öyle ki final tarihi de öne çekildi.

DEHA FİNAL TARİHİ

25 Mayıs’ta ekrana gelecek 32. bölümle final yapması beklenen Deha'nın finali 31. bölümde gerçekleşecek. 18 Mayıs'ta final yapacak Deha'dan kısa süre önce ayrılan Taner Rumeli itirafıyla şaşırttı.

Deha'nın Karga'sı diziye dair "Enteresan bir maceraydı..." diyerek şunları söyledi:

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"Daha büyük beklentilerimiz vardı, daha uzun bir yolculuk olur diye düşünüyorduk. O anlamda beklediğimizden kısa sürdü tadı damağımızda kalacak."

TRANSFER OLDUĞU DİZİ DE BİTTİ

Deha'nın yıldızı Taner Rumeli diziden ayrıldıktan sonra Annem Ankara'ya transfer olmuştu. Dizi ise kısa sürede bitmişti. Karga rolüyle daha sonra Deha bir daha dönmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Ahsen Eroğlu Deha
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