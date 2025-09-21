Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş amuda kalkmak isterken fena düştü! "Biraz hırpalandım"

Miss Turkey 1998 birincisi olduktan sonra Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Deli Yürek'teki Zeynep karakteriyle adından söz ettiren Zeynep Tokuş kariyerinin zirvesinde her şeyi bırakıp bambaşka bir hayatı tercih etti.

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Tokuş kariyerine yoga eğitmeni olarak devam ediyor. Başarılı isim bu konuda o kadar iyi ki sosyal medyada verdiği her pozda sınırları zorluyor.

Yaptığı zor hareketler ile beğeni toplayan Zeynep Tokuş ayrıca yıllara da meydan okuyan fit görünümüyle adından söz ettiriyor.

Zeynep Tokuş son olarak havuz başında yoga yaparken talihsiz bir kaza geçirdi.

"İTİRAF EDİYORUM"

"İtiraf ediyorum bu videoyu çekerken havuzun oradaki kapaktan içeri düştüm" diyen Zeynep Tokuş şu ifadeleri kullandı:

"Meğer makine dairesinin kapağı gevşemiş, ben de pratik sonunda üzerine bastım. Biraz hırpalandım. Zaten çok yorum oluyor kızım bir dur oranı buranı sakatlama diye. Ama gel gör ki ben hep pratikten şifalandım, matın dışında hırpalandım. Yazdan kalan bir video daha…"