Delikanlı 3. bölüm 1. fragman izle! 'Buradan dönüş yok'

“Delikanlı” dizisi, ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekerken ikinci bölümüyle hikayesini derinleştirerek ekran başındaki heyecanı büyüttü.

Show TV’nin OGM Pictures imzalı, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve genç yetenek Mina Demirtaş’ın paylaştığı “Delikanlı” ilk iki bölümüyle adeta ekrana damga vurdu.

DELİKANLI 3. BÖLÜM 1. FRAGMAN İZLE!

Yeni dizinin 3. bölüm 1. fragmanı da yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Fragmana Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Yusuf karakterinin 'Buradan dönüş yok' ve 'Cehennemin En Dibinden Geliyorum' sözleri damga vurdu.

Dizinin yeni bölüm fragmanına; 'müthiş bir dizi', 'Mert Ramazan Demir ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı', 'Dila ve yusuf uyumu çok iyi', İkinci bölüm diziyi uçurmuşlar gözümü kırpmadan izledim ya' gibi yorumlar yapıldı.

DELİKANLI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Delikanlı'nın 2. Bölümünde; Polisler tarafından kıstırılan ve yaralı halde kaçmayı başaran Yusuf’un içine sürüklendiği karanlık süreç, geri dönüşü olmayan bir yola evrilir. Günümüzde ise güçlü, soğukkanlı ve kontrol sahibi bir adama dönüşen Yusuf; Sarp, Dila ve Hazan’la yeniden karşı karşıya gelir. Özellikle Hazan’la yıllar sonra yaşanan temas, geçmişin izlerini yeniden gün yüzüne çıkarırken Yusuf’un planı perde arkasında işlemeye devam eder.

Geçmişte, sıradan bir hayat sürerken kurulan tuzakla cinayet faili gibi gösterilen Yusuf’un hayatı altüst olur. Gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden Yusuf, en büyük darbeyi ise en yakınlarından alır ve her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. Günümüzde ise Yusuf’un planı somutlaştıkça dengeler değişir; Sarp’ın işine indirilen büyük darbe gerilimi zirveye taşır. Aile içinde çatışmalar büyürken, Dila’nın Yusuf’la yakınlaşması yeni bir üçgenin fitilini ateşler.