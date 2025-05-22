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Demet Akalın Bodrum esnafına kızdı! Bahçede 2 kişilik kahvaltıya 1850 TL ödedi!

Bodrum'daki yüksek fiyatlar yaz gelince yeniden konuşulmaya başlandı. Demet Akalın da Bodrum esnafının sözlerini duyunca "Kahvaltıya 1850 lira verdik!" diyerek tepki gösterdi.

Demet Akalın Bodrum esnafına kızdı! Bahçede 2 kişilik kahvaltıya 1850 TL ödedi!
Kubra Akalın

Son yıllarda her yaz fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum 2025 yazının gelmesiyle yine konuşulmaya başlandı.

Bodrum esnafı; "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyerek yaşadıkları durgunluğu ve çaresizliği dile getirirken Demet Akalın ise bu sözlere sinirlendi.

Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrum'daki yüksek fiyatlara tepki gösterdi. Kendi yaşadığı bir olayı örnek veren Akalın, şaşkınlığını ve tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

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"İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi."

BODRUM'DA LAHMACUN FİYATLARI

Bodrum'da lahmacun fiyatları da konuşuluyor. 2024 yazında özel plajlarda 1 lahmacun 100 ila 1000 TL arasında değişiyordu. 2025 yazında ise bir lahmacunun 2200 TL olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Demet Akalın
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