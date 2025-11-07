MAGAZİN

Demet Akalın'dan Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan'a destek! 'İşte güzel'

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Türkiye'yi bu yılki Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil edecek olan Ceren Arslan'a destek verdi.

Öznur Yaslı İkier

Önceki gün Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Miss Universe 2025 etkinliğinde çıkan gerginlik uzun süre magazin manşetlerinde kaldı.

Organizasyonunun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil, Meksika'yı temsil eden 25 yaşındaki Fatima Bosch'u tanıtım çekimine katılmayarak "saygısızlık" yaptığı iddiasıyla herkesin içinde "Aptal kafalı" diyerek azarladı.

Olayın ardından arkadaşlarıyla dayanışma gösteren diğer yarışmacılar toplu bir şekilde salonu terk etti. Bu olay sosyal medyada hızla yayıldı.

Demet Akalın dan Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan a destek! İşte güzel 1

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

Organizasyon görüntüleri konuşulurken Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan sosyal medyada gündem oldu. Ceren Arslan'a; "Işıltısı, enerjisi ve doğal güzelliğiyle ülkeyi en iyi temsil edecek isim" yorumları yağdı.

Demet Akalın dan Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan a destek! İşte güzel 2

Demet Akalın da Arslan'a kayıtsız kalmadı ve "İşte güzel, işte Türkiye Güzeli! Oh be!" paylaşımıyla Arslan'a destek verdi.

Demet Akalın dan Miss Universe temsilcimiz Ceren Arslan a destek! İşte güzel 3

Demet Akalın daha önce, 2024 Türkiye Güzeli ve 72. Miss World temsilcimiz İdil Bilgen hakkında "Çok istiyormuş 1. olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil" yorumunda bulunmuştu.

