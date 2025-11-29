MAGAZİN

Demet Akalın ile Berkay Şahin yıllar sonra barıştı! Gözyaşlarını tutamadılar

Seneler önce küsen iki şarkıcı Demet Akalın ve Berkay Şahin, yıllar sonra bir araya geldi. Şahin ile barışan Akalın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öznur Yaslı İkier

İki başarılı şarkıcı Demet Akalın ve Berkay Şahin yıllar önce küstü. Uzun yıllardır bir araya gelmeyen ünlü ikilinin küslüğü son buldu.

DEMET AKALIN'I AĞLATAN BARIŞMA

Uzun zamandır devam eden Demet Akalın Berkay küslüğü sona erdi. Buluşmada duygusal anlar yaşanırken, ikili birbirine sarılarak barıştı. Kavuşma anlarında Demet Akalın göz yaşlarına hakim olamadı.

ÇOK ÖZLEMİŞİM

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Demet Akalın, Berkay ile barıştığını da takipçilerine söyledi. Demet Akalın Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok" cümlelerine yer verdi.

