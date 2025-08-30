Demet Akalın TRT'ye çağrıda bulundu! ''Bir düşünün bence''

Rapçi Sefo'yla düet yaptığı 'Yerinde Dur' ile de listelerin zirvesine oturan popçu Demet Akalın, TRT'yi etiketleyerek 'Yerinde Dur' şarkısıyla Eurovision'a katılabileceklerini söyledi.

Ünlü isim yaptığı paylaşımda; "Eurovision'a 'Yerinde Dur'la girmemiz lazım diyorum bir düşünün bence…" ifadelerini kullandı.

Türkiye yarışmaya en son 2012'de Can Bonomo ile katılarak 7'nci olmuştu.

"REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Demet Akalın geçen günlerde verdiği bir röportajda 'Yerinde Dur' şarkısının elde ettiği başarı nedeniyle mutlu olduğunu söylemişti:

"Çok mutlu ve gururluyum. Güzel bir iş birliğiyle şarkımız yaza damga vurdu. Hem ülkemizde hem de dünya listelerinde üst sıralarda yer aldı. Bu büyük bir başarı. Hâlâ da rekor kırmaya devam ediyor. O nedenle mutluluk sarhoşuyuz diyebilirim."