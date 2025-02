Demet Akalın yapay zekayla klip çekti! Kimse beğenmedi! Sosyal medyanın diline düştü

Her giydiği, her söylediği ve her adımı adeta olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın bu defa yeni çıkardığı şarkısını yaptığı klip ile gündem oldu.

14 Şubat için 'Affetmedim Kendimi' şarkısını yayınlayan Demet Akalın klibinin yapay zeka ile hazırlandığı not düştü. Ünlü ismin kolaj karelerinden yer alan görüntüleri hiç beğenilmedi.

KİMSE BEĞENMEDİ

Demet Akalın'ın bu klibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme; 'Komik olmuş', 'Sence olmuş mu abla?', 'Fotoğraftaki kim?' gibi yorumlar yapıldı.

Bir süredir fazla kiloları ile başı dertte olan Demet Akalın yağlarını aldırmış ve tam 11 kilo vermişti.

Ünlü şarkıcı daha sonra Türkiye'de yasak olan zayıflama iğnesi yaptırdığını da itiraf etmişti.