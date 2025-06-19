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Demet Akbağ'ın acı günü! 'Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni hayatını kaybetti

Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeni Sevgi Birsel hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Demet Akbağ, ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun'' diyerek acısını takipçileriyle paylaştı.

Cansu Akalp

'Bir Demet Tiyatro'nun da yönetmenliğini yapan yönetmen Sevgi Birsel, hayatını kaybetti. Film - SAN Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada Sevgi Birsel için taziye mesajı yayımlandı. Paylaşılan gönderide "Yönetmen Sevgi Birsel'e Allah'tan rahmet, ailesini ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

DEMET AKBAĞ PAYLAŞTI

Sevgi Birsel'in ölüm haberini oyuncu Demet Akbağ da Instagram hesabından duygu yüklü sözlerle duyurdu.

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Akbağ, ''Bir Demet Tiyatro'nun yönetmeniydi Sevgi'miz. Kaybetmişiz bu sabah maalesef. Üzgünüm, başımız sağ olsun'' notunu düştü.

SEVGİ BİRSEL'İN YÖNETMENLİĞİNİ ÜSTLENDİĞİ YAPIMLAR

Sevgi Birsel, kariyeri boyunca pek çok önemli projede yönetmen koltuğunda oturdu. İşte Birsel’in yönetmenliğini üstlendiği yapımlardan bazıları:

· Bir Demet Tiyatro (1995)

· Dış Kapının Mandalları (1998)

· Güneş Yanıkları (2000)

· Ölümsüz Aşk (2003)

· Azize (2004)

· Home Ofis (2011)

· Balıkçının Karısı (2015)

· Üvey Anne (2023)

Sevgi Birsel’in televizyon tarihine damga vuran işleri, geniş kitleler tarafından hâlâ ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Özellikle "Bir Demet Tiyatro", Türk mizahının kült yapımları arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Demet Akbağ
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