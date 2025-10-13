MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Demet Özdemir’den Engin Akyürek paylaşımı: Müthiş bir yol arkadaşısın!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, eski rol arkadaşı Engin Akyürek’in doğum gününü unutmadı. Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla sosyal medyada beğeni topladı.

Demet Özdemir’den Engin Akyürek paylaşımı: Müthiş bir yol arkadaşısın!
Kubra Akalın

Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir eski partnerini unutmadı.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Özdemir, “Adım Farah” dizisinde birlikte rol aldığı Engin Akyürek’in doğum gününü kutlayarak, samimi sözleriyle dikkat çekti.

Demet Özdemir’den Engin Akyürek paylaşımı: Müthiş bir yol arkadaşısın! 1

Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaşım yapan Özdemir, birlikte çekildikleri fotoğraf karesine “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, müthiş bir yol arkadaşısın” notunu düştü.

2023 yılında yayınlanan “Adım Farah” dizisinde “Farah” karakterini canlandıran Özdemir ile “Tahir” rolüyle ekranlara gelen Engin Akyürek’in uyumu, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konuşmakta zorlandı! "Vefasızlık değil ama..."Konuşmakta zorlandı! "Vefasızlık değil ama..."
Zor zamanlar geçiriyordu! Açık açık anlattıZor zamanlar geçiriyordu! Açık açık anlattı

Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.