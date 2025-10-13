Demet Özdemir’den Engin Akyürek paylaşımı: Müthiş bir yol arkadaşısın!

Şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan Demet Özdemir eski partnerini unutmadı.

Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Özdemir, “Adım Farah” dizisinde birlikte rol aldığı Engin Akyürek’in doğum gününü kutlayarak, samimi sözleriyle dikkat çekti.

Instagram hesabının hikâye bölümünden paylaşım yapan Özdemir, birlikte çekildikleri fotoğraf karesine “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, müthiş bir yol arkadaşısın” notunu düştü.

2023 yılında yayınlanan “Adım Farah” dizisinde “Farah” karakterini canlandıran Özdemir ile “Tahir” rolüyle ekranlara gelen Engin Akyürek’in uyumu, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı.