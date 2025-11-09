MAGAZİN

Demet Özdemir derin dekoltesiyle peş peşe poz verdi! Hayranlarını mest etti

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya’da “Nisan” karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme damga vurdu. Siyahlar içindeki cesur pozlarıyla dikkat çeken güzel oyuncuya takipçilerinden adeta beğeni yağdı.

Kanal D ekranlarında yayınlandığı her hafta reyting listelerinde zirveye oynayan Eşref Rüya dizisinin başrolü Demet Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

33 yaşındaki güzel yıldız, son olarak Instagram hesabından paylaştığı siyah göğüs detaylı şık kombin ile dikkatleri üzerine çekti.

17 milyon takipçiye ulaşan Özdemir’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Takipçileri, ünlü oyuncunun fotoğraflarına “Göz kamaştırıyorsun!” “Siyah sana çok yakışıyor”, “Nisan karakteri gibi zarif ve güçlü!” gibi yorumlar yaptı.

Dizideki performansıyla da övgü toplayan Özdemir, Eşref Rüya’nın yeni bölümlerinde hikâyenin merkezinde yer almayı sürdürüyor.

