Demet Özdemir, Justin Timberlake konserinde yerinde duramadı!

Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.

"Mirrors" parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı "Everything I Thought It Was" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Ünlü isimlerin akın ettiği konserde Demet Özdemir de vardı. Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Özdemir şarkılarda kendinden geçti.

Bir dakika yerinde duramayan Özdemir'in dans ettiği anlara sosyal medyada beğeni yağdı.