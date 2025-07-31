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Demet Özdemir, Justin Timberlake konserinde yerinde duramadı!

ABD'li şarkıcı Justin Timberlake, 11 yıl sonra İstanbul’da konser verdi. Ünlü isimlerin akın ettiği konserde güzel oyuncu Demet Özdemir dans ederek keyifli anlar geçirdi.

Demet Özdemir, Justin Timberlake konserinde yerinde duramadı!
Kubra Akalın

Justin Timberlake, 11 yıl aradan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu'nda sahne aldı.

"Mirrors" parçasıyla açılışı yapan Timberlake, konserde son çıkardığı "Everything I Thought It Was" albümünden eserlerin yanı sıra sevilen şarkılarının yer aldığı geniş bir repertuvarı seslendirdi.

Demet Özdemir, Justin Timberlake konserinde yerinde duramadı! 1

Konsere gelenleri selamlayan Timberlake, "Bizi görmeye geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Birkaç gündür buradayız. Kesinlikle bu konser çok güzel oldu. Bu yıl turnem de uzun oldu, inanılmazdı. Küçük bir çocukken bunun hayalini kurardım. Bazen bu iş, dünyanın en kolay işi olmayabiliyor ama hepinizin yüzlerini gördüğümde bu hepsini değerli kılıyor." ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir, Justin Timberlake konserinde yerinde duramadı! 2

Ünlü isimlerin akın ettiği konserde Demet Özdemir de vardı. Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Özdemir şarkılarda kendinden geçti.

Bir dakika yerinde duramayan Özdemir'in dans ettiği anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

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Demet Özdemir
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