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Demi Rose aylar sonra ortaya çıktı! Doğal haliyle mest etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2025 08:23
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Kıvrımlarıyla tanınan ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Demi Rose aylardır paylaşımda bulunmuyordu. Fanlarının merak ettiği model sadece dağ ve deniz manzarası paylaşırken şimdi ise son halini paylaştı.

Demi Rose aylar sonra ortaya çıktı! Doğal haliyle mest etti

Sosyal medyada bir seks sembolü olarak var olduğunu kabul eden ve bunu her fırsatta dile getiren kıvrımlı model Demi Rose uzun zamandır gözlerden uzakta duruyor.

Saat başı paylaşım yaparken bir anda sosyal medyaya ara veren ve sadece manzara pozlarını paylaşan Rose kendini merak ettirmişti.

Aylar sonra Rose'den doğal haliyle bir paylaşım geldi. Demi Rose'un son halini gören fanları paylaşımı ateş emojisiyle doldurdu.

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Bir döneme damga vuran model "Sanki başka seçeneğim yokmuş gibi bazı çiftler gelip bana çoklu ilişki teklifinde bulunuyor" diyerek şaşırtmıştı.

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İngiliz model Demi Rose, çocukluğu boyunca akranlarının zorbalığına uğradığını, bu yüzden okulu bıraktığını, kendi annesinin bile “Ben senin yaşındayken senden daha güzeldim” diyerek kötü sözlerine maruz kaldığını söylemişti.

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Demi Rose
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