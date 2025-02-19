Hadise'den erotik pozlar sonrası mikrofonla ilginç dans! "Ne yapacağını şaşırdı"

Esas Oğlan'dan sonra O Ses Türkiye jüriliğiyle yeniden ekranlara dönen Hadise, 21 Şubat'ta yeni şarkısı ''Bu Gidişin Dönüşü Yok''u erotik pozlarla duyurmuştu.

Sütyensiz seçimi ve kalçasını sıktığı anlarla gündeme gelen Hadise eleştirilerin odağındaydı.

Her hali olay olan Hadise'nin son olarak konserinde sahneye atlayarak şarkıcıya korku dolu anlar yaşatan hayranlığı dikkat çekmişti.

Bursa konserinde neye uğradığını şaşıran Hadise'nin o konserinde daha ilginç anlar da vardı.

Son dönemde iddialı seçimleriyle adından söz ettiren hadise mikrofon boom'u ile ilginç bir dansa imza attı.

Hadise'nin yaptığı ilginç dansa sosyal medyada da yorum yağdı. Hadise'nin bu hallerini görenler "Konuşulmak için yapıyor", "Ne yapacağını şaşırdı", "Ya bu kadın iyice erotizmle bozdu kafayı" yorumlarında bulundu.

MELİKE ŞAHİN İLE DİYALOĞUYLA GÜNDEMDE

Hadise son günlerde Melike Şahin ile yaşadığı diyologla da gündeme geliyor. Son olarak Hadise beğendiği bir yarışmacıyı kendi ekibine katmak için, “Burada ben tecrübeme güveniyorum” derken Melike Şahin "Şahin “Ben Hadise gibi tecrübeme güvenmiyorum. Ben tazeliğime güveniyorum" diyerek olay olmuştu.