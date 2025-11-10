MAGAZİN

Deniz Bağdaş eski eşi komedyen Özgür Turhan'ı ifşa etti! "Elinde çakı beni duvara yapıştırıp..."

9 ay önce boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. İddialar sonrası Deniz Bağdaş eski kocasını ifşa ederek yaşadığı zor günleri ve şiddeti anlattı.

Deniz Bağdaş eski eşi komedyen Özgür Turhan'ı ifşa etti! "Elinde çakı beni duvara yapıştırıp..."

Komedyen Özgür Turhan, şubat ayında Deniz Bağdaş ile boşandıklarını duyurmuştu. Boşanmadan aylar sonra ikili hakkında ihanet iddiaları Ekşi Sözlük'te gündeme geldi. İddialar sonrası ise Deniz Bağdaş yaşadıklarını açık açık anlattı ve Özgür Turhan'ı ifşa etti.

Yaşadıklarını anlatan Deniz Bağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, evliliklerinin bitme sebebini Özgür Turhan'ın öfke problemleri olduğunu söyledi:

"Özgür Turhan’la evliliğimizin bitme sebebi üçüncü kişiler değil; kendisinin asla dizginleyemediği ve bunu başarmak için hiçbir çaba göstermediği öfke problemi ve oğlumuzun doğumundan kısa bir süre sonra tüm ebeveynlik rollerinden sıyrılıp beni bu süreçte yalnız bırakmasıdır."

"ANNESİ BENİ ELİNDEN ZOR ALDI"

Deniz Bağdaş yaşadığı korkunç şiddeti şu ifadelerle anlattı:

"Boşanma davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı.

Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım.

"HER TÜRLÜ ZORBALIKTAN YORULDUM"

Yeni şovunda “Deniz ne zaman OnlyFans hesabı açacak, keşke açsa da ben de bedava görsem” gibi ucuz esprilerle beni malzeme ederken düşünmediği oğlumuzu onun adına düşünmekten, onu korumaktan ve bunu yaparken uğradığım her türlü zorbalık ve iftiradan artık yoruldum. Sessizliğimin sırtında ördüğünüz saçma sapan hikayelerin, gerçeğimle örtüşüp örtüşmediğini biraz da mahkeme tutanaklarından okursunuz."

