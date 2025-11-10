Ünlü komedyeni ifşa etmişti! Şiddet iddialarından sonra Özgür Turhan'dan Deniz Bağdaş'a sert yanıt!

9 ay önce boşanan komedyen Özgür Turhan ve Deniz Bağdaş hakkındaki iddialar gündem oldu. Deniz Bağdaş eski kocasını ifşa ederek yaşadığı zor günleri ve şiddete uğradığını anlattı. Bağdaş'ın anlattıklarından sonra Özgür Turhan'dan sert bir yanıt geldi.

"ANNESİ BENİ ELİNDEN ZOR ALDI"

Deniz Bağdaş eski eşi hakkında yaşadığı şiddeti şu ifadelerle anlattı:

"Boşanma davamızın tarihi belli olunca, süreci iyi yönetmek adına benim ısrarımla çift terapisine gittik. Dönüşte Özgür Turhan birden öfkelenip beni asansöre itti ve elindeki çakıyı bana doğrultarak “Sebep mi istiyorsun? Ben sana bir sebep vereceğim” diyerek üzerime yürüdü. Kata gelir gelmez can havliyle eve koştum; evde kendi annesi ve oğlumuz olduğu için devam etmeyeceğini düşündüm. Ancak yanılmışım: İkisinin de gözleri önünde boğazımı sıkıp beni duvara yapıştırdı ve tehditlerine devam etti. Kendisinin bu şiddet eğiliminin en yakın şahidi olan annesi beni elinden zorla aldı.

Çok saygı duyduğum eski kayınvalidemi oğluna karşı şahitlik yapmak gibi zor bir pozisyona sokmak istemiyorum, ama gerçeklerin ortaya çıkmasında onun vicdanına ve sağduyusuna da güveniyorum. Rohan hâlâ o günü atlatamadığı için sorular sormaya devam ediyor. Olay anını anlatan hem Özgür’ün annesinin hem de Rohan’ın ses kayıtları ve hem Özgür’ün hem boşanma sürecimizi yöneten müşterek avukatımızın mesajları mevcut. Bunları mahkeme dosyasına sunacağım.

"HER TÜRLÜ ZORBALIKTAN YORULDUM"

Yeni şovunda “Deniz ne zaman OnlyFans hesabı açacak, keşke açsa da ben de bedava görsem” gibi ucuz esprilerle beni malzeme ederken düşünmediği oğlumuzu onun adına düşünmekten, onu korumaktan ve bunu yaparken uğradığım her türlü zorbalık ve iftiradan artık yoruldum. Sessizliğimin sırtında ördüğünüz saçma sapan hikayelerin, gerçeğimle örtüşüp örtüşmediğini biraz da mahkeme tutanaklarından okursunuz."

ÖGÜR TURHAN'DAN ÇOK SERT YANIT!

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Bağdaş ve yanındaki komedyen arkadaşlarının bensiz üretim sıkıntısı çektiği bir gerçek olacak ki haklı olmak için şiddet kartını oynamışlardır. Bu şiddet kartı Deniz Bağdaş’ın toplum nezdinde son çırpınışlarıdır.

Değil şiddet, 10 yıllık süre içerisinde kendisine sesimi yükselttiğime dair bir şahit bile bulamaz.

Uzun yıllarımı beraber geçirdiğim kişi tarafından daha güzel bir kurgu ile suçlanmayı hak ediyorum, kendisine yakıştıramadım. Paylaşmış olduğu yazının neredeyse her cümlesi ayrı bir yalan içermektedir ve mantık hatalarıyla doludur.

Şiddet gördüğünü söyleyen kişi ne hikmetse acele biçimde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Acaba yakın arkadaşım tarafından Aksel ile görüldükten sonra nafaka alamayacağını mı düşünmüştür? Başka şehirde turneye giderken durduk yere önüme haberim olmadan boşanma kağıdı gelmiştir. Bunun nedenini sorduğumda bana çocuk ile ilgilenmiyorsun demiştir.

"KENDİSİNE 'EKONOMİK ŞİDDET' UYGULADIĞIMI SÖYLEDİ"

Kendisi evli olduğumuz dönemde aylık 500.000TL üzerinde harcama yapmaktaydı, afaki salladığım bir para değil bu arada kredi kartı ekstresinde yazıyor, çocuk ile ilgilenmiyorsun diye suçlandığımda ki bu dönem ayda neredeyse 20 oyun oynuyorum, biraz daha az harcama yaparsa oyunları azaltabileceğimi söyledim. Bana kendisine 'ekonomik şiddet' uyguladığımı söyledi. Hala bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra sahneye çıkmak istediğini belirtti. Kendisine 10 dakikalık bir set yazdım. Bu denemelerin hepsi tabi ki kendi isteğiyle nedense Tuzbiber’de gerçekleştirildi. 3 dakika sahneye çıkıp, Aksel ile oturup alkol alıp sohbet etmeye başladı.

"BOŞANMA TERAPİSİNE RANDEVU ALAN BENİM"

Daha sonra setini arttırmasını gerektiğini söyledim. Kendisinde anksiyete olduğunu, bu şekilde kendisini zorlamamın psikolojik şiddet olduğunu söyledi.

Şiddet uyguladığımı söylediği tarih boşanma davasını açtıktan sonra yaşanmaktadır. Öncesinde öfke kontrolüm olmadığını söylüyor. Bu sırada ben evde olmayıp çocukla da ilgilenmiyorum. İşin trajikomik tarafı bu süreçlerde kendisi de evde değil. Yalnız çocuk büyütme yükü sözünü galiba annem için söylemiştir. Ben turnedeyken sürekli çocuğu anneme bırakıp dışarıda alkol alan Deniz’in dönemde attığı instagram hikayelerine kamuoyu şahittir.

Boşanma terapisine randevu alan benim. Bu randevuyu alma sebebim boşanma nedenini öğrenmekti. Sebep olarak tek başıma yurt dışına gitmek istiyorum Özgür izin vermiyor dedi.

"BENİ ALDATTIN"

Deniz, lütfen dürüst ol! Boşanma gerekçeni soran ilişki terapistine Özgür’ün öfke problemi var dedin mi? Boşanma gerekçeni soran anneme Özgür’ün öfke problemi var dedin mi? Boşanma gerekçeni soran avukata Özgür’ün öfke problemi var dedin mi? Boşanma gerekçeni soran yakın arkadaşlarıma Özgür’ün öfke problemi var dedin mi?

Tek dediğin ben kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum oldu. Gidip başka erkeklerle takılacağım demeyecektin ancak bana neden iftira attın?

Beni aldattın, eve kaç defa ayakta duramayacak kadar alkollü geldin, aile ekonomisine katkıda bulunmadın, ne kimse sana bari ev işi yap dedi, ne kimse sana yemek yaptırdı. Tek yaptığın instagram hikayesi atmaktı. Çocuğum çocuğum diye ağlıyorsun, çocuğa annem bakarken, sabah uyanıp story atıp geri yatıyordun. Annemin her gün Silivri’den kalkıp geldiğini artık tüm mahalle biliyor, utanmadan bir de anneme iftira atıyorsun.

"BEN DE SİZİNLE ÖĞRENDİM ARADA BIÇAK ÇEKMİŞİM"

Şiddet uygulayacağım sana malum oldu hadi boşanma davası açtın, tamam orayı anladım. Bari anlattığın şiddet hikayesinde tutarlı ol.

Evimizin asansörü 3 kişilik cüssemi de düşündüğünüzde asansörde üstüne yürümem pek gerçekçi gelmiyor. Kata gelir gelmez eve koştum diyor. Kapıyı anahtarla açan benim, kendisinin anahtarı yoktu. Öncesinde geç içeri diye ittirdiğimi söyledi, baktı kaale alınmıyor iki eliyle boğazımı sıktığını ekledi. Şimdi ben de sizinle öğrendim arada bıçak çekmişim. Herhalde bıçağı yere koydum iki elle boğazını sıkmak bıçakla zor olabilir. Yakın zamanda tüfekle vurduğumu da söyleyebilir.

"MESNETSİZ İDDİALARINA ÇOCUĞU DA ALET EDİYORSUN"

Arkadaşlarımı manipule etmek için Rohan’ın yanında arkadaşlarıma boğazımı sıktı diye anlatırken, Rohan duymasın diye arkadaşlarım tarafından uyarılıp, ne var çocuk zaten gördü diyorsun?

Mesnetsiz iddialarına çocuğu da alet ediyorsun. Rohan’ın bir şey gördüğü yok. Zorla çocuğa böyle bir hikaye ezberletmeye çalıştın. Annelik iç güdünle hikayenin son halini de Rohan’a çalıştır zira bıçak kısmını bugün ekledin.

Deniz Bağdaş’a şiddet uygulasaydım emin olun hemen darp raporu alır ve nafaka talep ederdi. Amacı da buydu ancak tahriklerine yenik düşmedim.

"O KADAR ÇOK BASİT YALAN SÖYLÜYOR Kİ İNANAMIYORUM"

İnsanları manipule edip ses kaydı almaya çalışarak hikayesini doğrulatmaya çalışmaktan başka yapabileceği bir şey kalmadı. Bunu da biliyorum çünkü insanları arayıp ya da mesaj atıp bu olay olmuş gibi anlatıyorsun.

Değerli izleyicilerimizin gönlü rahat olsun. Şiddet faili değilim hiçbir zaman da olmadım.

Kendisi insanların gözlerinin içine bakarak o kadar çok basit yalan söylüyor ki inanamıyorum.

"KREDİ KARTINI KAYBETTİM DİYİP BANKADAN KREDİ KARTI ÇIKARMIŞTIR"

Çıkıyor iştirak nafakası dışında bir şey almadım diyor. Bu kadın nasıl geçiniyor? Hiçbir şey almadığını iddia eden kadına tarafımca boşanmadan önce 1 Milyon TL ve dönemde değeri 600.000TL’i geçen altın ve döviz verilmiştir. Kaldığı evin kirası, faturalarını ben ödüyorum. İştirak nafakası alıyor, üstüne bir de hala Kamusal Mizah şirketinden maaş almaya devam ediyor. Çocuğun okul masrafları zaten tarafımca karşılanmaktadır. Üstüne bir de kredi kartı kullanıyor, kullandığı kredi kartı tarafımca ödeniyor. İlk olarak şiddet paylaşımlarını başlattığı dönem, kredi kartı limitini düşürdüğüm dönemdir. Ekstreler, harcamalar hepsi duruyor. 4 ay içerisinde 1 Milyon TL harcayıp kredi kartı limitini bitirmiş akabinde kredi kartını benim kapattığımı düşünüp kredi kartını kırıp çöpe atmış, daha sonra da yüzsüzce kredi kartını kaybettim diyip bankadan kredi kartı çıkarmıştır.

"VERMİŞ OLDUĞUM 1 MİLYON TL’NİN 800 BİN TL'SİNİ BANA VERMEYİ TEKLİF ETMİŞTİR"

Yaşadığım tazminat davası ve birçok davanın tek sebebi Deniz’dir. Daha sonra tazminat davam için vicdan azabı çekmiş olacak ki, vermiş olduğum 1 Milyon TL’nin 800.000TL sini bana vermeyi teklif etmiştir. Bu teklif tarafımca reddedilmiştir. Reddedilince birden Sena ile uğraşmaya başlamıştır.

Yanlış yazdığın onlyfans esprisine gösterdiğin hassasiyetini instagramda abonelere özel fotoğraflarını paylaşırken de sürdürmeni isterdim.

Bu seviyeye düşmek hiçbir zaman istediğim bir şey değildi. O kadar çok sorunla uğraşırken, bir yandan Deniz’in sistematik olarak ben ve çevremle uğraşmasına dur demem gerekiyordu. Ancak ben aldatılmayı bile sineye çekip, çocuğum için devam edeyim derken kendisi o sırada sevgilisiyle yurtdışı planları yapıyormuş.

"ÇALIŞTIĞIM ORGANİZASYON FİRMASININ BİLE İŞLERİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI"

Bu süreç boyunca hem kendisi hem Rohan etkilenmesin diye çıkıp tek bir kelime bile etmedim. Ancak kendisi benimle ve çevremle uğraşmaya devam ediyor.

Çalıştığım organizasyon firmasının bile işlerini engellemeye çalıştı. Öncesinde anlayamadığım bir biçimde eşcinsel bu diye dedikodu çıkardı. Daha sonra ilişkisi kamuoyunda tepki çekmesin diye Pınar Fidan ile dedikodumu çıkarmaya çalıştı, olmadı. Yetmedi gidip tanımadığı Ali Congun’a bunlarla çalışma diye mesaj attı.

Bu durum bir oyun değil. Senin programın değil. İnsanların kendi hayatları var, sandığın gibi dünyanın merkezinde değilsin. Bana saygı duymuyorsan bile diğer insanlara saygı duymayı öğreneceksin.

"HERKES ŞUNU BİLSİN Kİ ANLATMADIĞIM ONCA OLAY VAR"

Şimdi çık 5 kuruş almadım de, aldatmadım de, tehdit etmedim de, bana şiddet uyguladı diye hikayeler yaz.

Herkes şunu bilsin ki anlatmadığım onca olay var.

Deniz Bağdaş, İnsanların sana biraz saygısı kalmasını istiyorsan, benden özür dile ve bu konuyu kapat.

Şiddete uğrayan bütün kadınların vebali üzerinde olsun!