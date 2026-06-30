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Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan el ele yakalandı

Yeraltı dizisinde partner olarak kamera karşısına geçen Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın aşk yaşadığı iddiaları uzun süredir konuşuluyordu. Yurt dışında olan ikili bu sefer de el ele yakalandı.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan el ele yakalandı

Yeraltı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri gündeme gelmişti. Dizi sezon arasına girer girmez ikili yurt dışında soluğu aldı.

İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını alevlendirmişti.

Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan el ele yakalandı 1

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş yurt dışı tatiline devam ederken kameralara yakalandı. Brooklyn sokaklarında birlikte dolaşırken ve bir market çıkışında ellerinde çiçeklerle el ele yürürken çekilen kareler, 'dizi aşkı gerçeğe dönüştü' yorumlarını beraberinde getirdi.

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Sosyal medyada ayrıca "Torreira daha çok ağlar" yorumları da yapıldı.

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Deniz Can Aktaş devrim özkan
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