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Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile görüntülerine Torreira inanamadı! Ağladı

Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan ve Haydar Ali'si Deniz Can Aktaş'ın tatil görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Özkan'ın eski aşkı Torreira ise görüntülerden sonra şok yaşadı. Ece Erken'in iddiaları haberimizde...

Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş ile görüntülerine Torreira inanamadı! Ağladı

Now TV ekranlarında eyting listelerini altüst eden fenomen dizi "Yeraltı" kısa süre önce sezon finali yaptı. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan ve Haydar Ali rolünü üstlenen Deniz Can Aktaş'ın birlikte olduğu söylentileri gündeme geldi.

İki oyuncunun ABD’nin Los Angeles kentinde bir gece kulübünde birlikte görüntülenmesi, sosyal medyada gündem oldu. İddialara göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, Los Angeles’ta bir gece kulübünde ele ele görüntülendi.

Devrim Özkan ın Deniz Can Aktaş ile görüntülerine Torreira inanamadı! Ağladı 1

Görüntülerin gündem olmasının ardından gözler Devrim Özkan'ın eski aşkı Torreira'ya çevrildi. Ece Erken Gel Konuşalım yayınında ünlü futbolcu ile konuştuğunu anlatarak şu iddialarda bulundu:

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"GÖRÜNTÜLERE İNANAMADI"

"Torreira dün ağlamış. Babasıyla birlikteydi ve ağladı. 'Bunlarla artık gündeme gelmek istemiyorum, ben bir futbolcuyum ve konuşmam doğru olmaz ama çok üzgünüm' dedi.

Devrim Özkan ın Deniz Can Aktaş ile görüntülerine Torreira inanamadı! Ağladı 2

Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın Amerika'daki görüntülerini görünce 'bu gerçekten doğru mu' diye sordu. Doğru olduğuna inanmak istemiyor ve hâlâ da inanmıyor. 'Evet beraberler' dedik. 'Ne zaman başladı? Fenerbahçe maçından sonra biz Devrim'le beraberdik' dedi. Devrim Özkan, Amerika uçağında yaptığı paylaşımda Torreira ile ilişkilerinin sembolü olan yüzüğü takarak paylaşım yapmış. Bu yüzden Torreira inanmıyor."

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
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