Deniz Uğur, Reha Muhtar'a velayet davası açmıştı! Mahkeme kararını verdi

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikiz çocuklarının velayetini alabilmek için gazeteci Reha Muhtar’a açtığı davayı kazandı. Mahkeme, ikiz çocuklar P.D.M ve M.D.M’nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınarak anneleri Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Adliyesi 14. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, davacı Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun, davalı Reha Muhtar ve Muhtar’ın avukatı katıldı.

Basına kapalı yapılan duruşmada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, Deniz Uğur’un açtığı velayet davasını kabul ederek, ikiz çocuklar M.D.M. ve P.D.M.'nin velayetlerinin babaları Reha Muhtar’dan alınarak anneleri Deniz Uğur’a verilmesine hükmetti.

Mahkeme kararında Reha Muhtar ile çocukları arasında her ayın belirli günlerinde, dini bayramlarda ve Babalar Günü’nde saat 10.00 ile 18.00 arasında şahsi ilişki kurulmasına karar verdi.

"HER GÖREVİMİ YAPTIM"

Davaya ilişkin açıklama yapan Reha Muhtar, "Bütün özel okullardaki aidatlarını yatırdım. Her görevimi yaptım. Bütün giderlerini karşıladım" diye konuştu.

Deniz Uğur’un avukatı Feyza Altun ise duruşma çıkışında, "Müvekilim ve ben Muhtar’ın türlü iftiralarına maruz kalarak yıllardır hukuk mücadelesi vermekteydik. Bugün bu mücadelenin hakkı zaferi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

