Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor! Cemre Baysel aileye girdi

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Cemre Baysel, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla gündeme gelmişti.

Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini sonlandıran Baysel’in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

Ünlü oyuncunun, son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibe almaları, bu iddiaları güçlendiren bir detay olarak dikkat çekti.

AİLEYE GİRDİ

Aşk iddialarını destekleyen bir diğer gelişme ise Cem Bölükbaşı’nın babası Yavuz Bölükbaşı’ndan geldi. Yavuz Bölükbaşı’nın Cemre Baysel’i sosyal medyada takibe aldığı ve oyuncunun son paylaşımını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı.