Derin ve Deren Talu'nun uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Defne Samyeli açtı ağzını yumdu gözünü! 'Sonuçlara güvenmiyoruz'

Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi. Sonuçların ortaya çıkmasından sonra Deren Talu, "Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım" derken annesi Samyeli, "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz" diyerek sert açıklamalarda bulundu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Test sonuçları pozitif çıkan 8 isim arasında yer alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, test sonucuna tepki göstererek sonuçların doğru olmadığını, bağımsız bir kurumda yeniden test yaptıracaklarını söyledi.

"BAĞIMSIZ BİR KURUMDA TEST OLACAĞIM"

Talu, şu açıklamayı yaptı: "Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan.

Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim."

Talu'nun annesi Defne Samyeli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına güvenmediklerini belirterek başka bir hastanede yeniden test yaptıracaklarını söyledi.

'SONUÇLARA GÜVENMİYORUZ'

"Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti.

Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz.

Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız."

