Derya Bedavacı 2.5 ayda 7 kilo verdi! İşte zayıflama sırrı...

Tövbe, Deme, Ama Geçecek, Sende Kaldı Yüreğim gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Derya Bedavacı şimdi de fit haliyle dikkat çekti. Derya Bedavacı 2.5 ayda 7 kilo verdi. Zayıflama sırrı da ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı, samimi açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çeken şarkıcı, fit görünümüne spor ve diyetle kavuştuğunu söyledi. 2,5 ayda 7 kilo veren Bedavacı zayıflama sırrını da açıkladı.

Derya Bedavacı; "Spor yaptım. Şimdi 2 - 3 haftadır yapamıyorum diye çok üzülüyorum. Biraz da diyet yaptım. Yazın bayağı bir gezdik, yedik içtik eğlendik. Şimdi artık diyet yapıyorum" ifadelerini kullandı.

