Derya Şensoy evleniyor! Yağız Can Konyalı'dan sürpriz evlilik teklifi

Tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları Derya Şensoy bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Şensoy, geçtiğimiz aylarda iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti.

Ayrılığın ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptıran Derya Şensoy sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şensoy, Yağız Can Konyalı’nın teklifine "Evet" dedi. Ünlü çiftin o anları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.