MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Derya Şensoy evleniyor! Yağız Can Konyalı'dan sürpriz evlilik teklifi

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden biri olan Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini noktalayan Derya Şensoy bir süredir aşk yaşadığı Yağız Can Konyalı'dan evlilik teklifi aldı.

Derya Şensoy evleniyor! Yağız Can Konyalı'dan sürpriz evlilik teklifi
Öznur Yaslı İkier

Tiyatrocu Ferhan Şensoy ve Derya Baykal çiftinin kızları Derya Şensoy bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan Şensoy, geçtiğimiz aylarda iş insanı Celal Can Algül ile 4 yıllık ilişkisini bitirmişti.

Derya Şensoy evleniyor! Yağız Can Konyalı dan sürpriz evlilik teklifi 1

Ayrılığın ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Yağız Can Konyalı'ya kaptıran Derya Şensoy sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

Derya Şensoy evleniyor! Yağız Can Konyalı dan sürpriz evlilik teklifi 2

Mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşan Şensoy, Yağız Can Konyalı’nın teklifine "Evet" dedi. Ünlü çiftin o anları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Derya Şensoy evleniyor! Yağız Can Konyalı dan sürpriz evlilik teklifi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi Atv'nin ardından Now Tv'de kararını verdi! Daha başlamadan iptal edildi
Ünlü oyuncu aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmişÜnlü oyuncu aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kimmiş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Derya Baykal Derya Şensoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.