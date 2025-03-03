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Derya Şensoy ile ayrılıp Helin Kandemir ile aşk yaşamaya başladı! Aşk belgelendi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.03.2025 08:52
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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Sümbül'ü canlandıran Helin Kandemir Derya Şensoy'un eski aşkı Celal Can Algül’le yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkları da belgelendi.

Derya Şensoy ile ayrılıp Helin Kandemir ile aşk yaşamaya başladı! Aşk belgelendi

Şakir Paşa Ailesi'nin Sümbül'ü Helin Kandemir bir süredir özel hayatıyla gündeme geliyor. Genç oyuncunun ünlü iş insanı Celal Can Algül ile birlikte olduğu iddia ediliyordu.

İkilinin aşkları sonunda belgelendi. Milliyet'te yer alan habere göre; ikilinin ilişkileri geçen ay ortaya çıkmış ancak iddiaları yalanlamışlardı.

Taze sevgililer, aşklarını inkar etse de önceki gece Cihangir’de bir mekanda görüntülenmekten kurtulamadı.

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Patlayan flaşlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Helin Kandemir “Yeni ilişkiniz hayırlı olsun, nasıl gidiyor?” sorusuna “Her şey yolunda, teşekkür ediyorum” diye cevap verdi.

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EVLENMELERİ BEKLENİRKEN AYRILDILAR

Celal Can Algül, 4 yıldır Ferhan Şensoy ve Derya Baykal'ın kızı Derya Şensoy ile birliktelik yaşıyordu. Evlenmeleri beklenen ünlü çiftten ayrılık haberi gelmişti.

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Helin Kandemir
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