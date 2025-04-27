Derya Uluğ'un sevgilisinin pantolonu, Mehmet Şimşek’in pantolonlarıyla karıştı

Derya Uluğ ve Asil Gök, sosyal medyada sıkça paylaşımlarıyla gündeme gelen çiftler arasında yer alıyor. Ancak bu sefer, romantik paylaşımlarının dışında, oldukça ilginç bir karışıklıkla dikkat çektiler.

Uluğ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, terziye teslim edilen pantolonların yanlışlıkla Hazine Bakanı Şimşek’in pantolonlarıyla karıştığını duyurdu.

Uluğ, bu şaşırtıcı durumu takipçileriyle paylaşırken, "Ancak senin başına gelebilirdi" şeklinde esprili bir not da ekledi.

Terzide karışıklık yaşadıklarını anlatan çiftten Asil Gök; 'Benim pantolon Mehmet Şimşek'e gitmiş, Mehmet Şimşek'in pantolon bizim eve gelmiş. Bizim evde şu an Mehmet Şimşek'in pantolonu var' dedi.