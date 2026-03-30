Devlet Bahçeli'nin Yeraltı'nın Bozo'suna hediye ettiği 'bozkurt' tablosu ortaya çıktı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yeraltı dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak tebrik etmiş, kendisine "Bozkurt" figürlü tablo hediye etmişti. Ünlü oyuncuya hediye edilen tablo ortaya çıktı.

Cansu Çamcı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Yeraltı dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu'nu arayarak tebrik etmiş, kendisine "Bozkurt" figürlü tablo hediye etmişti. Kaygılaroğlu, Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesini geçtiğimiz günlerde Fatih Altaylı'nın programında anlattı.

"ÇOK GÜZEL BİR BOZKURT OLMUŞSUN"

Uraz Kaygılaroğlu yaşanan diyaloğu şöyle anlattı:

"Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu."

TABLO ORTAYA ÇIKTI!

Devlet Bahçeli'nin, Uraz Kaygılaroğlu'na hediye ettiği "Bozkurt" tablosu ortaya çıktı.

İşte o tablo...

Devlet Bahçeli nin Yeraltı nın Bozo suna hediye ettiği bozkurt tablosu ortaya çıktı 1

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
