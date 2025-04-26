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Devrim Özkan dolandırıcıların hedefi oldu! Takipçilerini uyardı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Devrim Özkan, adını kullanıp dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Devrim Özkan dolandırıcıların hedefi oldu! Takipçilerini uyardı
Öznur Yaslı İkier

'Vatanım Sensin', 'Vuslat', 'Ramo', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' ve 'Ne Gemiler Yaktım' gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Devrim Özkan, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile evlenmesi beklenirken sürpriz ayrılık kararı alan güzel oyuncunun adı daha sonra basketbolcu Luka Brajkovic ile anılmıştı. Özkan, aşk dedikodularının yayılmasının ardından konuyla ilgili sessizliğini bozmuştu.

Ünlü ismin 'Günün alıntısı' notuyla yayınladığı fotoğrafta ise, 'Bekarım. Daha önce bekardım, şimdi ekstra bekarım.' notuyla haberleri yalanlamıştı.

TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Ünlü oyuncu Devrim Özkan şimdi de adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu ve takipçilerini bu tür sahte iletişimlere karşı uyardı.

Devrim Özkan, adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özkan, "Son zamanlarda adımı kullanarak çevremdeki insanları rahatsız eden kişi veya kişiler hakkında hukuki süreci başlattığımı bildirmek isterim. Adımı kullanarak gönderilen mesajlara ve yapılan aramalara itibar etmemenizi önemle rica ederim" ifadelerini kullandı.

DEVRİMM

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