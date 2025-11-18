MAGAZİN

Devrim Özkan'ı bir türlü unutamadı! Lucas Torreira canlı yayında aşkını ilan etti! 'Hayatımın aşkı'

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, geçmişte iki kez ayrılıp barışmış, inişli çıkışlı ilişkileriyle sık sık gündeme gelmişti. Lucas Torreira Devrim Özkan'ı bir türlü unutamadı. Canlı yayında aşkını ilan etti.

Öznur Yaslı İkier

Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira'nın ünlü oyuncu Devrim Özkan'la aşkı sık sık gündeme geliyordu.

Ayrılıp barışan ikili son olarak aşklarına bir şans verse de bu durum kısa sürmüştü. Lucas Torreira'nın adı daha sonra birçok ünlü isim ile anılmıştı.

Bir ayrıl bir barış ilişkide neler olacağı merak edilirken Lucas Torreira cephesinde yeni gelişme yaşandı. Lucas Torreira'nın Devrim Özkan'a hala çok aşık olduğu ortaya çıktı.

Lucas Torreira Gel Konuşalım programında Ece Erken'e konuştu. Ece Erken olanları şu sözlerle aktardı:

"DELİLER GİBİ AŞIK"

Lucas Torreira bana ulaştı ve buradan belki ilk kez söyleyeceğiz. Asla hiçbir kızla alakası olmadığı gibi Devrim Özkan'a deliler gibi aşık. Bazı hatalar yapılmış ilişkide, yeni bir sayfa açmak istiyor. Hayatımın aşkı olsun diyor Lucas Torreira.

