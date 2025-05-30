Devrim Özkan'ı unutamadı ama daha fazla dayanamadı! Lucas Torreira'dan yeni hamle

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan, bir dargın bir barışık şekilde sürdürdükleri birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı.

Lucas Torreira kısa bir süre önce Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açtığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ancak Lucas Torreira geçtiğimiz günlerde eski aşkı Devrim Özkan'ı sosyal medyadan takip etmeye başlamıştı. Özkan, eski sevgilisinin takibine geri dönmemeyi tercih etmişti.

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Günler süren bu takipsizlik sonrası Torreira'dan yeni Instagram hamlesi geldi. Torreira, ünlü oyuncuyu takipten çıktı.