MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devrim Özkan ile büyük aşk yaşamıştı! Lucas Torreira gönlünü fenomen Duygu German'a mı kaptırdı? O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Devrim Özkan ile büyük aşk yaşamıştı! Lucas Torreira gönlünü fenomen Duygu German'a mı kaptırdı? O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2025 10:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile büyük aşk yaşayan Torreira kısa bir süre önce ayrılığı duyurmuştu. Ünlü futbolcunun şimdi de sosyal medya fenomeni Duygu German ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Devrim Özkan ile büyük aşk yaşamıştı! Lucas Torreira gönlünü fenomen Duygu German'a mı kaptırdı? O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Lucas Torreira, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü.

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş ve Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

lucas

Devrim Özkan katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı.

devrim

Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.

DUYGU

AŞK İDDİALARI GÜÇLENDİ

İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem olurken; Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.

FOTOĞRAF

Mynet'in Sesi
Kazancı ortaya çıktı! Maliyenin radarında...Kazancı ortaya çıktı! Maliyenin radarında...
İftarda gelen soru şaşırttı! 'Erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?' Canlı yayında ilginç anlar İftarda gelen soru şaşırttı! 'Erkekleri günaha sokan kadınlar mıdır?' Canlı yayında ilginç anlar
Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira devrim özkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

12 ayrı anket! Erken seçim, zamlar, memur ve emekli maaşları... Yüzde 82 detayı...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid dramatik bir şekilde penaltılarda turladı! Ancelotti'den Arda Güler'e büyük ayıp...

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

AK Partili Metiner'in Atatürk ile Öcalan’ı aynı cümle içinde kullanması ortalığı karıştırdı

Diyarbakır'daki sapık cezaevini boyladı! Sokakta yaptıkları iğrenç

Diyarbakır'daki sapık cezaevini boyladı! Sokakta yaptıkları iğrenç

Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak...'

Elektrikte yeni dönemden en çok onlar etkilendi! 'Daha ucuz almak...'

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

Eskiden gariban yemeği diye bilinirdi! Şimdi tanesi 480 lira oldu... Ucuzu sağlığa pahalısı cüzdana zarar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.