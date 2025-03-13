Devrim Özkan ile büyük aşk yaşamıştı! Lucas Torreira gönlünü fenomen Duygu German'a mı kaptırdı? O fotoğraf ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın yıldız isimlerinden biri olan Lucas Torreira, özel hayatıyla dikkat çekiyor. Devrim Özkan ile ilişkilerine geçtiğimiz ağustos ayında ikinci bir şans veren çiftin evlilik yolunda olduğu öne sürülmüştü.

Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş ve Özkan ile Torreira ilişkilerini noktalamıştı.

Devrim Özkan katıldığı bir programda ayrılıkla ilgili; "Hayatında ne kadar çok seversen sev, o durumun, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" ifadelerini kullanmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Lucas Torreira'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü futbolcunun gönlünü sosyal medya fenomeni Duygu German'a kaptırdığı iddia edildi.

AŞK İDDİALARI GÜÇLENDİ

İkilinin birlikte yer aldıkları fotoğraf sosyal medyada kısa sürede gündem olurken; Torreira ve German'ın birbirlerini takip etmeye başlaması da aşk iddialarını güçlendirdi. Ancak konuyla ilgili her iki taraftan da henüz bir açıklama gelmedi.