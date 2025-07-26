Devrim Özkan tatil kareleriyle gündemde! Peş peşe bikinili pozlar...

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ne Gemiler Yaktım ve Çift Kişilik Oda gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Devrim Özkan dizisinin erken final kararı sonrası soluğu Bodrum'da aldı.

Sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla çıktığı tatilde atmaya çalışan Özkan şimdilerde bikinili kareleriyle dikkat çekiyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim renkli bikinisiyle peş peşe verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Devrim Özkan'ın tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Devrim Özkan'a; 'Fiziği çok güzel', 'Harika görünüyor', 'Bu kadın olay', 'Gerçekten fit' gibi yorumlar yapıldı.