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Devrim Özkan tatil kareleriyle gündemde! Peş peşe bikinili pozlar...

Son olarak Çift Kişilik Oda dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Devrim Özkan dizisinin erken final kararı sonrası soluğu tatilde aldı. Şimdilerde Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkaran Özkan bikinili kareleriyle adından söz ettirdi.

Devrim Özkan tatil kareleriyle gündemde! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Vuslat, Ramo, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Ne Gemiler Yaktım ve Çift Kişilik Oda gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Devrim Özkan dizisinin erken final kararı sonrası soluğu Bodrum'da aldı.

Sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla çıktığı tatilde atmaya çalışan Özkan şimdilerde bikinili kareleriyle dikkat çekiyor.

Devrim Özkan tatil kareleriyle gündemde! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Her paylaşımı olay olan ünlü isim renkli bikinisiyle peş peşe verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Devrim Özkan'ın tatil kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Devrim Özkan tatil kareleriyle gündemde! Peş peşe bikinili pozlar... 2

YORUM YAĞDI

Devrim Özkan'a; 'Fiziği çok güzel', 'Harika görünüyor', 'Bu kadın olay', 'Gerçekten fit' gibi yorumlar yapıldı.

Devrim Özkan tatil kareleriyle gündemde! Peş peşe bikinili pozlar... 3

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devrim özkan
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