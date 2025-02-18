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Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı! Korku dolu anlar

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2025 07:11
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Devrim Özkan ve Bige Önal havada korku dolu anlar yaşadı. Her Şey Yolunda filminin çekimleri için İstanbul'dan Bodrum'a uçan iki oyuncunun ççinde bulunduğu yolcu uçağına yıldırım düştü.

Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı! Korku dolu anlar

Başrollerini Devrim Özkan ve Bige Önal'ın paylaştığı "Her Şey Yolunda" filmi, çekimleri için Bodrum’a uçan oyuncuların başına beklenmedik bir olay geldi. Özkan ve Önal, Sabiha Gökçen – Bodrum seferini yapan TC-CRG tescilli Boeing 737 uçağına bindikten kısa bir süre sonra, uçağa yıldırım çarptı.

Yaşanan bu korkutucu an, iki oyuncuyu oldukça gerdi. Bir ara gözyaşlarını tutamayan Devrim Özkan ve Bige Önal, büyük bir panik yaşadı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çekimlere 2 gün ara verilmesine neden olan bu olayın ardından uçak emniyetli bir şekilde Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.

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Öte yandan, 2518 Film Production ve Plaza Yapım’ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Ahmet Kapucu ve Halil İbrahim Ünal’ın yönettiği “Her Şey Yolunda” filminin çekimleri tamamlandı. Film, izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor.

HER ŞEY YOLUNDA FİLMİ KONUSU

“Her Şey Yolunda” filmi bir banka soygunu ve sonrasında yaşanan aksiyon dolu olayları konu alıyor. Devrim Özkan ve Bige Önal’ı buluşturan filmin yapımcılığını ve senaristliği Ahmet Kapucu üstleniyor. Filmde Devrim Özkan “Leyla” adlı banka çalışanı, Bige Önal ise “Türkan” adlı eski bir kuryeye hayat verecek.

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Bige Önal devrim özkan
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