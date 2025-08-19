MAGAZİN

Devrim Özkan zor günler geçiriyor! İkinci kez ameliyat oldu

Son olarak Çift Kişilik Oda dizisiyle izleyişinin karşısına çıkan ancak dizisi erken final yapan Devrim Özkan şimdilerde zor günler geçiriyor. Devrim Özkan, hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Ünlü isim ikinci kez ameliyat olduğunu duyurdu.

Öznur Yaslı İkier

'Rüya', 'Vatanım Sensin', 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi', 'Çift Kişilik Oda' gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Devrim Özkan, aşk hayatı ve kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Lucas Torreira ile 2 Ağustos tarihinde barışma kararı alan fakat daha sonra ayrılan Devrim Özkan bu kez hastane odasından paylaşım yaptı.

İkinci kez böbrek ameliyatı olduğunu açıklayan Devrim Özkan, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. 2.ameliyatı oldum, daha iyi olacağım... Kendime yeni geliyorum, ağrım var ama iyi hissediyorum. Sağlığınıza dikkat edin, özellikle böbreklere" ifadelerini kullandı.

MAYIS AYINDA DA AMELİYAT OLMUŞTU

Mayıs ayında da ameliyat olan Özkan, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığın en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin. Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim." demişti.

