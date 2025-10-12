MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Diane Keaton hayatını kaybetti! Serveti dünya basınında konuşuluyor

Oscar ödüllü ünlü Amerikalı oyuncu Diane Keaton, 79 yaşında hayatını kaybetti. Son aylarda sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiği söylenen efsane oyuncunun serveti gündemde.

Diane Keaton hayatını kaybetti! Serveti dünya basınında konuşuluyor

"The Godfather", "Annie Hall" ve "Something's Gotta Give" filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü ardından dünya basınında serveti konuşulmaya başlandı.

Unutulmaz filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Keaton, yalnızca oyunculuk başarısıyla değil, akıllı gayrimenkul yatırımlarıyla da büyük bir servet elde etti.

Diane Keaton hayatını kaybetti! Serveti dünya basınında konuşuluyor 1

Yıldız ismin yaklaşık 100 milyon dolarlık bir miras bıraktığı tahmin ediliyor. Keaton hiç evlenmedi ancak 50’li yaşlarında evlat edindiği iki çocuğu, Dexter ve Duke, bu büyük servetin en büyük mirasçısı olacak.

Diane Keaton hayatını kaybetti! Serveti dünya basınında konuşuluyor 2

EMLAK YATIRIMLARI YAPTI

Sanatçının gayrimenkul konusundaki ilgisi, onu Hollywood’un en zeki yatırımcılarından biri haline getirdi.

2004’te Laguna Beach’te 7,5 milyon dolara aldığı evi, yalnızca iki yıl sonra 12,75 milyon dolara satarak büyük bir kâr elde etti. 2012’de Pacific Palisades’te 5,6 milyon dolara aldığı evi, 2016’da 6,9 milyon dolara sattı. 2018’de Arizona, Tucson’da 1,5 milyon dolara satın aldığı mülkü, 2020’de 2,6 milyon dolara elden çıkardı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İlk bölüm sonrası küçük oyuncu gündem oldu!İlk bölüm sonrası küçük oyuncu gündem oldu!
Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si bakın nereliymiş! Yaşı da şaşırttıTaşacak Bu Deniz'in Eleni'si bakın nereliymiş! Yaşı da şaşırttı

Anahtar Kelimeler:
The Godfather filmi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.