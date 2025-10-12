Diane Keaton hayatını kaybetti! Serveti dünya basınında konuşuluyor

"The Godfather", "Annie Hall" ve "Something's Gotta Give" filmleriyle tanınan Amerikalı oyuncu Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü ardından dünya basınında serveti konuşulmaya başlandı.

Unutulmaz filmlerle sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Keaton, yalnızca oyunculuk başarısıyla değil, akıllı gayrimenkul yatırımlarıyla da büyük bir servet elde etti.

Yıldız ismin yaklaşık 100 milyon dolarlık bir miras bıraktığı tahmin ediliyor. Keaton hiç evlenmedi ancak 50’li yaşlarında evlat edindiği iki çocuğu, Dexter ve Duke, bu büyük servetin en büyük mirasçısı olacak.

EMLAK YATIRIMLARI YAPTI

Sanatçının gayrimenkul konusundaki ilgisi, onu Hollywood’un en zeki yatırımcılarından biri haline getirdi.

2004’te Laguna Beach’te 7,5 milyon dolara aldığı evi, yalnızca iki yıl sonra 12,75 milyon dolara satarak büyük bir kâr elde etti. 2012’de Pacific Palisades’te 5,6 milyon dolara aldığı evi, 2016’da 6,9 milyon dolara sattı. 2018’de Arizona, Tucson’da 1,5 milyon dolara satın aldığı mülkü, 2020’de 2,6 milyon dolara elden çıkardı.