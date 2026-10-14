Didem Balçın resmen eridi! Son halini gören şaştı kaldı: Zayıflama sırrını verdi

Didem Balçın Aydın bu sezon sinemada Hasip ile Nasip'in modern uyarlaması olan aynı isimli filmle, tiyatroda ise Okan Bayülgen'in sahneye koyduğu Skandal oyunuyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hasip ile Nasip filminde, Güngör Bayrak'ın oynadığı Perihan rolünü devralan Didem Balçın Aydın son haliyle gündeme geldi. Didem Balçın verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

**İĞNE İPLİĞE DÖNDÜ

Ünlü oyuncu zayıflığı konusunda daha önce şu açıklamayı yapmıştı; "1 metre 72 santimetre boyundayım, 58 kiloyum şu anda. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız öyle bir şey yok" demişti...

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Ünlü isim şimdi de 'İnsanlar merak ediyor, haklı olarak' diyerek zayıflama sırrını verdi. Diden Balçın zayıflama konusunda ablasından destek aldığını dile getirdi.

Ünlü oyuncu; ''Özlem Balçın, ablam olur kendisi… O ne derse onu yaparım. Sağlıklı zinde hissetmemi sağlayan mükemmel bir insan.'' ifadelerini kullandı.