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Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu için soluğu Saraçhane'de aldı! "Korkmuyorum"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.03.2025 07:06
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Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart sabahı gözaltına alınması sonrası İstanbul Saraçhane'deki İBB binasının önünde kararı protesto etmek için büyük bir kalabalık toplandı. Model Didem Soydan da soluğu orada aldı ve "Korkmuyorum" dedi.

Didem Soydan, Ekrem İmamoğlu için soluğu Saraçhane'de aldı! "Korkmuyorum"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İBB’nin Saraçhane’deki merkez yerleşkesine çağrıda bulunmuştu.

Büyük bir kalabalığın toplandığı Saraçhane'de CHP yöneticileri, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye başkanları, milletvekilleri de vardı.

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"KORKMA" DİYEREK PAYLAŞTI

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan da Saraçhane'ye gitti.

Model Didem Soydan "Korkmuyorum" diyerek Saraçhane'den paylaşımlarda bulundu.

Soydan paylaşımında "Mustafa Kemal Atatürk bize egemenliğin kayıtsız şartsız bizim olduğunu öğretti. Haksızlığın karşısındayım" dedi.

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Model bir sonraki paylaşımında ise "Ülkemiz için adalet için oradaydık! Korkma" paylaşımında bulundu.

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Didem Soydan
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