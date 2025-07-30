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Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerine sere serpe uzandı! Peş peşe bikinili pozlar...

Son dönemde cesur kostümleri, estetikleri ve yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiğimiz ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatıyla da gündemde. Bir süredir Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz şimdi de son pozlarıyla dikkat çekti. Deniz'in peş peşe yayınladığı bikinili kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerine sere serpe uzandı! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdilerde Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündemde.

Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerine sere serpe uzandı! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Sevgilisiyle birlikte tatilden tatile koşan Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerinde verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerine sere serpe uzandı! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Dilan Çiçek Deniz'in altın rengi parlak renkli bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerine sere serpe uzandı! Peş peşe bikinili pozlar... 3

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'fiziği harika', 'güzeller güzeli', 'deniz kızları hala var' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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