Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerine sere serpe uzandı! Peş peşe bikinili pozlar...

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim şimdilerde Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile yaşadığı aşkla gündemde.

Sevgilisiyle birlikte tatilden tatile koşan Dilan Çiçek Deniz kayaların üzerinde verdiği bikinili pozlarla adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz'in altın rengi parlak renkli bikinisiyle verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

YORUM YAĞDI

Güzel oyuncuya sosyal medyada; 'fiziği harika', 'güzeller güzeli', 'deniz kızları hala var' gibi yorumlar yapıldı.