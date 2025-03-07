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  4. Dilan Çiçek Deniz yeni yaşını kutladı! Çocukluk fotoğrafını görenler hayret etti

Dilan Çiçek Deniz yeni yaşını kutladı! Çocukluk fotoğrafını görenler hayret etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2025 16:42
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de yeni yaşını kutladı. 30 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz çocukluk karesini de paylaştı. Ünlü ismin nostalji paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz yeni yaşını kutladı! Çocukluk fotoğrafını görenler hayret etti

Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede boy gösteren Dilan Çiçek Deniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Her giydiği, her yaptığı ve her adımı olay olan ünlü isim son dönemde özel hayatıyla gündemdeydi. Şimdilerde Sinan Çetin’in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan güzel oyuncu yeni yaşını kutladı.

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30 yaşına giren Dilan Çiçek Deniz sosyal medya hesabından doğum gününe dair kareleri yayınlarken bir de çocukluk fotoğrafını paylaştı.

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Dilan Çiçek Deniz'in peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'küçükken de aynıymış', 'çok tatlıymış' gibi yorumlar yapıldı.

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Mynet'in Sesi
Sevgilisiyle aşkla geldi! El ele... Sevgilisiyle aşkla geldi! El ele...
Son haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söylediSon haliyle gündemde! Gören herkes aynı şeyi söyledi
Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz
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