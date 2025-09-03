Dilan Çıtak boşanma haberlerine isyan edince Ece Erken patladı! "Levent Dörter yakın çevrenize..."

İbrahim Tatlıses'ın son dönemde gündemden düşmeyen kızı Dilan Çıtak, Levent Dörter ile 2022 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının olaylı isimlerinden şarkıcı Dilan Çıtak ve eşi hakkında 'boşanma' iddiaları ortaya atıldı.

İmalı paylaşımlarla iddiaları güçlendiren Çıtak son olarak şu notu paylaştı:

''Yıllardır aynı hataların peşinde koşup sonra üzülmezsiniz. Çünkü bu senin seçimin. Yanlış seçimler yalnızca üzer, yıpratır; benliğini, pozitifliğini, mutluluğunu, gülüşünü çalar. Yapman gereken, seçimlerini değiştirmek ve doğruları hayatına dahil etmek. Bu sayede bütün güzelliklerin açığa çıkacak. Seni çirkinleştiren her şeyden uzak dur, seni yeşerten, şeyleri hayatına dahil et. Ben şahsen yıllardır yaptığım yanlış seçimlerle bugün vedalaştım. Şimdi saf ve temiz mutluluk zamanı.''

Bu haberler sonrası Çıtak ve eşinin boşanacağı konuşuldu. Gel Konuşalım'da da masaya yatırılan konuya dair Ece Erken patladı.

Erken boşanma haberlerine isyan eden Dilan Çıtak'a seslenerek şunları söyledi:

"Diyor ki; benim başka hayatım olamaz mı? Ama her yerde boşanma haberin çıktıysa bunu paylaşırsan ona yorumlanır. Levent Dörter'in yakın arkadaşlarından şunlar duyuldu; boşanmak istediği... Zaten Levent Dörter'in boşanmak istediği Dilan Çıtak'ın boşanmak istemediği çıkan haberlerdi. Her yerde çıkınca yorumladık. Paylaşım üzerine de doğru olduğunu düşündüm."