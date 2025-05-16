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Dilan Polat hamilelik testi yaptı! Sonucuna kendisi bile inanamadı

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan Dilan Polat şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Her paylaşımı yine olay olan Dilan Polat bu defa hamilelik testiyle gündeme geldi.

Dilan Polat hamilelik testi yaptı! Sonucuna kendisi bile inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları nedeniyle tutuklu bulunan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları devam eden Dilan Polat ve eşi Engin Polat, dava sürecinde verilen bir ara kararla tahliye edilmişti.

Nilda ve Milan Efe isminde iki çocuk sahibi olan Dilan ve Engin Polat çifti, üçüncü kez ebeveyn olmak için tüp bebek yöntemine başvuracaklarını açıklamışlardı.

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HAMİLELİK MÜJDESİ VERDİ

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hamilelik testinde iki çizgi gördüğünü duyurarak hamile olabileceğini söyledi.

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Başta Engin Polat'a şaka yapan, ardından 'İki çizgi mi var biz mi öyle görüyoruz?' ifadelerinin kullanan Dilan Polat yakınlarını aradığı paylaşımlarda bulundu.

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Net bir sonuç olmasa da, Polat çiftinin bebek müjdesi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat
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